РИАМО - 29 окт. Сотрудники министерства благоустройства Подмосковья регулярно осуществляют выезды на прилегающие территории вдоль вылетных магистралей для проверки их содержания, с января по сентябрь 2020 года они выявили 2785 нарушений, из них устранено 709, также в октябре по итогам объездов выявлено 904 нарушения, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Доме правительства Подмосковья прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями муниципальных образований региона по вопросам содержания вылетных магистралей на территории региона.

«По итогам прошедших проверок, среди основных видов нарушений, наиболее частые касались навалов мусора, ненадлежащего состояния ограждений, незаконной рекламы и торговли, ненормативного состояния остановок и переходов, а также брошенного автотранспорта», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Муниципалитетами-лидерами по отсутствию или незначительному количеству нарушений оказались Реутов, Бронницы, Электросталь, Лобня, Черноголовка, Солнечногорск, Котельники, Долгопрудный и Королев.

Рейды по выявлению нарушений в содержании территорий у вылетных трасс пройдут также в ноябре и декабре. Сотрудники Минблагоустройства совместно с контролирующими ведомствами усилят контроль.