РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Сотрудники ОНК МУ МВД России «Балашихинское» на Молодежном бульваре задержали 25-летнего местного жителя, у которого изъяли 89 граммов мефедрона, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«При осмотре места проживания злоумышленника полицейскими обнаружен и изъят 61 сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — мефедроном, общей массой более 89 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статьям №30, 228.1 «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.