РИАМО - 29 окт. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что массово получать вакцину против коронавирусной инфекции россияне начнут в конце текущего года, сообщает ТАСС.
Первым партнером, получивших вакцину против Covid-19, стала Белоруссия, добавил президент.
В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину центра Гамалеи против коронавирусной инфекции – «Спутник V». Кроме того, в октябре прошла регистрацию вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Также в четверг в России получило постоянную регистрацию лекарство «Фавипиравир» для лечения Covid-19.
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29 ОКТЯБРЯ
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