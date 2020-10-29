РИАМО - 29 окт. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что массово получать вакцину против коронавирусной инфекции россияне начнут в конце текущего года, сообщает ТАСС.

«Во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Первым партнером, получивших вакцину против Covid-19, стала Белоруссия, добавил президент.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину центра Гамалеи против коронавирусной инфекции – «Спутник V». Кроме того, в октябре прошла регистрацию вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Также в четверг в России получило постоянную регистрацию лекарство «Фавипиравир» для лечения Covid-19.​​

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29 ОКТЯБРЯ

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Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

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