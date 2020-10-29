РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Управляющая организация «СкопаСервис» в подмосковной Балашихе по предписанию Госжилинспекции региона устранила протечку кровли в одном из жилых домов на улице Некрасова в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Житель дома №4 по улице Некрасова в Балашихе пожаловался в надзорное ведомство на протечку кровли над входом в подъезд, которая потеряла герметичность и во время дождя, пропускает воду, в результате чего образуются лужи и подтеки на стене. Инспекторы Госжилинспекции связались с организацией и потребовали незамедлительно провести соответствующие работы.

«Сотрудники ООО «СкопаСервис» незамедлительно приступили к герметизации примыкания балконной стены к козырьку входной группы подъезда №4 данного многоквартирного дома. Факт устранения нарушения подтвержден соответствующими фотоматериалами», - говорится в сообщении.

По словам руководителя областного надзорного ведомства Ольги Фединой, входные группы – один из важнейших элементов многоквартирного дома. Разрушающиеся подъездные козырьки способствуют доступу влаги непосредственно к несущим конструкциям дома, его фундаменту.

«Это создает и угрозу здоровью жителей. Управляющие организации должны регулярно проводить осмотры и оперативно устранять нарушения», – подчеркнула Федина.