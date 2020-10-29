РИАМО - 29 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жительниц Подмосковья в возрасте 66-ти, 34-х и 33-х лет по подозрению в сбыте наркотиков на территории столицы и области, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Полицейские установили, что подозреваемые организовали интернет-магазин и, получив заказы, распространяли наркотики через тайники-закладки.

«Злоумышленницы были задержаны около одного из домов на Оршанской улице. Они рассказали полицейским, что сделали более 40 закладок в разных районах города, и указали место расположения тайника с крупной партией наркотиков в своей квартире», — говорится в сообщении.

В доме у подозреваемых обнаружено порядка 460 граммов гашиша. Кроме того, в квартире найдены разноцветные таблетки, расфасованные в пакетики, и свертки с веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.