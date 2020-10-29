РИАМО - 29 окт. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал «маразмом» судебный иск Первого канала, который он решил предъявить в связи с критикой шоу «Голос», сообщает Газета.ru.

Первый канал собирается подать в суд на актера Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и главу «Коммунистов России» Максима Сурайкина за то, что они раскритиковали популярное телешоу «Голос».

«У них очень плохие юристы, они совершенно ничего не понимают в юриспруденции. Я не собираюсь ни перед кем извиняться. С моего компьютера не упала ни одна буква в адрес Первого канала, на который мне глубоко наплевать», — сказал Соседов.

Он заявил, что не верит в честность подсчета голосов на шоу «Голос» и готов это повторить на суде.

«В каком состоянии маразма нужно находиться, чтобы обвинять в этом?» — добавил Соседов.

Споры вокруг телевизионного шоу начались после выступления 18-летней дочери ведущего Первого канала Александры Будниковой.​ Сурайкин, Соседов и Садальский заявили, что победу на конкурсе могут одержать только «блатные» дети, а также назвали девушку «очередной дочерью певицы Алсу».