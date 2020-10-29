РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Жительницы подмосковных Люберец могут принять участие в конкурсе деловых женщин «Успех 2020», заявки можно подать до 15 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберчанки могут принять участие в конкурсе деловых женщин «Успех 2020». Победителями станут деловые женщины, предприятия и организации, возглавляемые женщинами, руководители и представители администрации районов и городов России, которые будут награждены общественной премией «Золотая птица». Срок подачи заявок на конкурс - до 15 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Организаторами конкурса выступают общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения в России, Совета Федерации ФС РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, общественной организации «Деловая Россия».

Конкурс пройдет по номинациям:«Лучший регион, муниципальное образование, район, город России по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве, способствующий повышению роли женщины»; «Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной»; «Лучшая представительница деловых женщин России»; «Лучшая молодая представительница деловых женщин России»; «Лучшая представительница деловых женщин России - бабушка»; «Успех в моей жизни»; «Признание деловых женщин России».

В номинациях предусмотрено участие районов, городов, предприятий, личное участие женщин всех направлений деятельности, выдвижение лучшей деловой женщины коллективом предприятия, организации, участие молодежи. Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в Москве в рамках Женской ассамблеи в феврале 2021 года.

С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайтах: www.dgr.ru, www.джр.рф, и по телефонам: 8(495)721-47-44, 8(977)414-44-67.