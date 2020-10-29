РИАМО - 29 окт. Системы вентиляции в поездах МЦД готовят к холодам, также проверяется все оборудование в преддверии похолодания, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«До зимы чуть больше месяца! Пока вы достаете из шкафа теплые вещи, МЦД тоже готовятся к холодам», — говорится в сообщении.

Также на всех станциях Московских центральных диаметров запасли инвентарь для уборки снега и противогололедные средства. Кроме того, на новых и реконструированных станциях активно проверяют системы обогрева и тепловые завесы.

К холодам также готовятся локомотивные бригады, ОАО «РЖД» и перевозчик АО «Центральная ППК». Проводятся инструктажи об управлении составами в тяжелых погодных условиях и взаимодействии с городскими службами.

«Обслуживание поездов и станций выполняет перевозчик, перед зимним сезоном мы усиливаем контроль за его работой, чтобы нашим пассажирам было тепло и уютно в любое время года», - заключается в сообщении.