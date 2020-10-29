РИАМО - 29 окт. Пьяный мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры на северо-востоке столицы, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию сообщили о ножевом ранении на Ярославском шоссе, в доме 22, корпус 1, где сотрудники обнаружили мужчину в крови.

«Задержан <...> неработающий, <...> который изобличен в том, что в ходе распития спиртных напитков ножом нанес удар знакомому в область груди», — сказал собеседник агентства.

Потерпевший получил колото-резаное ранение грудной клетки справа.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.