РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области задержана жительница Ленинградской области, подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека в 2006 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 6 ноября 2006 года в квартире Балашихи было обнаружено тело женщины с множеством травм на голове и туловище (не менее 10 травмирующих воздействий). По «горячим следам» установить лицо, причастное к совершенному преступлению не удалось. При изучении данного уголовного дела криминалистами ГСУ СК России по региону и руководством следственного отдела по Балашихе было принято решение о возобновлении расследования.

«В тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ОУР МУ МВД России «Балашихинское» был установлен свидетель, который, спустя годы, рассказал обо всех обстоятельствах преступления, совершенного 14 лет назад, и о том, что к нему причастна бывшая сожительница сына погибшей», - сказала Врадий.

Она добавила, что в результате комплекса проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана 57-летняя жительница Ленинградской области, подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека в 2006 году.

В ближайшее время по ходатайству следствия судом в отношении женщины будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.