РИАМО - 29 окт. В столице на акцию у посольства Франции против высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе вышли несколько десятков человек, сообщает ТАСС.

«Акция началась около полудня, тогда же у здания диппредставительства на Большой Якиманке​ собралось наибольшее количество участников», — отмечается в материале.

Многие уже ушли, однако есть те, кто продолжает одиночные пикеты. Они выступают против карикатур на ислам, осуждают насилие и не согласны с действиями властей Франции.

Обстановка около посольства спокойная, выставлены дополнительные полицейские наряды. Правоохранители не мешают проведению пикетов.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин убили учителя истории и географии Самюэль Пати. До этого он на уроке о свободе слова показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, сделанные журналом «Шарли эбдо». Из-за этого инцидента президент Франции сказал, что власти страны развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций. При этом запрещать карикатуры в стране не собираются.