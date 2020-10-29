РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. В подмосковных Люберцах 3 ноября проведут акцию «Ночь искусств» в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Искусство объединяет» — под таким девизом 3 ноября состоится в Люберцах в восьмой раз культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Тематические мероприятия будут в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

Музеи и театры, библиотеки и культурно-досуговые учреждения подготовили для зрителей специальную программу: творческие мастер-классы, образовательные лекции, экскурсии, выставки, встречи с интересными людьми, концерты, спектакли и мюзиклы. Анонсы мероприятий можно найти на сайтах и в социальных сетях учреждений культуры городского округа Люберцы.

Трансляции интересных событий «Ночи искусств» со всей России, а также материалы о мероприятиях в городском округе Люберцы участвуют в спецпроекте портала «Культура РФ».