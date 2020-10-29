РИАМО - 29 окт. Компания X5 Retail Group открыла первые два дискаунтера «Чижик» в Москве и подмосковной Балашихе, сообщает «Интерфакс».

Площадь магазинов составляет 200-250 квадратных метров, ассортимент товаров — около 800 позиций.

«Ценовая политика нового формата дискаунтеров предполагает более низкую стоимость средней продовольственной корзины. В таких магазинах — минимумом персонала и минимальный ассортимент», — отмечается в материале.

Акцент в новом формате будет сделан на собственных торговых марках — в целевой модели их доля составит 60%.

В текущем году будет открыто несколько пилотных точек. Компания планирует довести сеть до 45-50 магазинов в 2021 году. ​