РИАМО - 29 окт. По словам президента РФ Владимира Путина, в России не планируют вводить общенациональный локдаун из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
На пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент подчеркнул, что российские власти знают, как нужно действовать в данной ситуации.
«Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», - сказал Путин.
С начала пандемии в РФ выявили свыше 1,5 миллионов случаев инфицирования, от коронавируса вылечились более 1,1 миллиона человек. Скончались более 27 тысяч пациентов с Covid-19.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.
- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,
- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.
- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.
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