Район Покровское-Стрешнево можно смело назвать самым зеленым на северо-западе Москвы, да и одним из самых экологичных во всем мегаполисе, ведь почти 60% его территории занимает одноименный парк, а по соседству – Серебряный бор. Также район славится водными зонами – это канал имени Москвы, река Москва, Иваньковские пруды, Химкинское водохранилище, так что за пляжным отдыхом местным не надо никуда ехать. О том, как изменился почти идеальный район за последние годы, РИАМО рассказали старожилы.

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Пролетарский район, где жил Лев Яшин

В XVII веке на месте будущего района было село Покровское, которое принадлежало роду Стрешневых. В XIX веке тут был построен большой барский дом с прудами и парком. Со временем вокруг усадьбы стали появляться дачи, фабрики и производства.

После Первой мировой войны район стал центром авиапрома. Здесь работали два авиационных завода, а в 1935 году открылся Тушинский аэродром, где устраивались показы парадной авиации.

Старожилы рассказывают, что район Покровское-Стрешнево образовался на месте нескольких деревень и села Тушино, которое позже стало городом и в 1960 году вошло в состав Москвы.

из личного архива Юрия Купцова

По словам коренного москвича Юрия, который живет здесь с 1972 года, изначально район был заселен рабочими завода Чернышева – бывшими деревенскими жителями. Поэтому и сам район такой – пролетарский. Московское машиностроительное предприятие – ММП имени Чернышева – продолжает работать. Здесь выпускают авиационное и аэродромное оборудование.

«Мои предки жили в деревне Иваньково, потом ее стали расселять, давали квартиры в наших домах – от начала улицы Свободы до Восточного моста», - рассказывает Юрий.

Масштабная застройка в Покровском-Стрешневе началась в 50-60-х годах ХХ века – это были сталинские пятиэтажки, а в 1980-е и 90-е появились блочные многоэтажные дома.

Евгений, который живет здесь с 1981 года, тоже отмечает пролетарский контингент района.

«Покровское-Стрешнево осталось для меня славным городом Тушино. В советские время это был закрытый город, поскольку много секретных предприятий – авиация, космос, ракеты. Что определяет и народ – в основном это работяги с заводов», - рассказывает он.

В Покровском-Стрешневе жил и легендарный футболист, олимпийский чемпион Лев Яшин. «На Подмосковной улице, в доме номер 8», - уточняет Юрий. К сожалению, он не был знаком со знаменитым вратарем московского «Динамо», зато его знали коллеги Юрия по заводу.

«Работал с мужиками в заводе, они знали Льва Ивановича лично! Он же на заводе работал слесарем, играл в заводской команде, а потом уже тренера его заметили», - рассказывает Юрий.

Кстати, сейчас частые гости района – футбольные болельщики, которые приезжают на матчи на новый стадион «Открытие Арена».

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До Кремля на автобусе

В Покровском-Стрешневе в целом нет проблем с общественным транспортом. На территории района сразу две станции метро - «Спартак» и «Тушинская», МЦК «Покровское-Стрешнево» и станции МЦД-2.

«Раньше можно было на троллейбусе, а сейчас на автобусе доехать до Кремля», - говорит Юрий.

Евгений отмечает, что метро в районе с 1970-х годов, еще ходит трамвай до «Сокола».

«Главная проблема – то, что район отрезан от Москвы рекой и каналом. В центр можно проехать только через тоннель на Волоколамке или через МКАД. Из-за этого постоянные пробки. В Москву через Тушино едут Химки, Митино, Красногорск. В конце 90-х построили новый туннель и развязку, но они уже не справляются», - рассказывает москвич.

Например, когда в прошлом году Тушинский тоннель затопило – многие жители оказались отрезанными от своих домов.

По его словам, метро «Тушинская» тоже всегда было перегружено пассажирами из Митина и Подмосковья, хотя новая станция «Митино» немного решила проблему, и МЦД тоже помогло.

Волоколамка – то место, где можно «хорошо постоять» в пробках, отмечает Юрий. «Волоколамское шоссе забито постоянно при въезде в тоннель под каналом, второй выезд – на МКАД. Правда, сейчас делают развязку и выезд на кольцевую в конце улицы Свободы», - добавляет он.

Ирина из подмосковного Красногорска постоянно ездит через Покровское-Стрешенево на работу в центр Москвы и отмечает, что из-за строительства развязки на Волоколамском шоссе пока лучше вообще не пользоваться наземным транспортом.

«Когда утром или вечером в час пик еду на электричке, очень сочувствую всем стоящим в огромной пробке на шоссе», - говорит жительница области.

Ремонт должны закончить к 2021 году – тогда, возможно, Волоколамка перестанет быть проблемой для водителей, добавляет она.

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Много магазинов, но мало развлечений

По мнению местных жителей, магазинов в районе слишком много – это даже «перебор». А вот мест для развлечений не хватает.

«Нам приходится ездить на «Сходненскую», в кинотеатр «Балтика» и «Полет»», - говорит Юрий.

«Магазинов полно, но вот с развлечениями тяжеловато, кино не хватает. Нормальный ТЦ один на весь район», - отмечает Евгений.

В районе не только избыток магазинов. За последнее время построено достаточно детских садов и школ. Юрий отмечает и хорошую районную поликлинику.

Инфраструктура тоже постоянно меняется в лучшую сторону, говорят местные жители. В общем, они довольны своим районом практически на все 100%.

«Район стал ухоженным, много всего отремонтировано, построено. Сравниваю с элитными Раменками – так у нас гораздо раньше все привели в порядок. Бордюры, ограды, детские площадки – все свежее», - говорит Евгений.

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«Спокойный район, а не человейник»

из личного архива Марии из личного архива Марии 1 из 2

Жители Покровского-Стрешнева в один голос говорят о главном достоинстве своего района – это экология, чистый воздух и много зелени.

«Это тихий и спокойный район, а не человейник. Экология замечательная! Парк «Покровское-Стрешнево» – это наши легкие», - отмечает Юрий.

Парк «Покровское-Стрешнево» - это целых 200 гектаров зеленого массива и живописные места, такие как долина реки Химки с благоустроенной экологической тропой и родник «Царевна-Лебедь».

«У нас зеленый район, рядом лес, парк, река. По розе ветров в основном в Москву все заходит через северо-запад, поэтому осадков больше, зато гарь и пыль не застаивается», - считает Евгений.

из личного архива Юрия

Главное место притяжения и достопримечательность района – это Канал имени Москвы.

«Вдоль Береговой улицы, где сейчас коттеджный поселок, был лагерь заключенных, которые копали наш канал. Помню еще заброшенные бараки и забор из колючей проволоки, когда ходили с делом за яблоками в бывшую деревню Никольское», - вспоминает Юрий.

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Дикие пляжи и дорогие квартиры

официальный сайт «Тушино 2018» официальный сайт «Тушино 2018» 1 из 2

Парк «Покровское-Стрешнево» и Канал имени Москвы – излюбленные места для прогулок и пикников у местных. А летом в пешей доступности – даже пляжный отдых.

«Ходим только на дикие пляжи. Вдоль деривационного канала. Это улица Лодочная, Восточный мост и Западный мост. Купаться можно в Иваньковских прудах, но там вода холодная – родниковая», - делится Юрий, добавляя, что специально ездит за питьевой водой на местный родник.

По его словам, раньше был подход к воде через Тушинский аэродром, но сейчас там построили стадион «Спартак», а еще строится большой жилой массив «Город на реке».

официальный сайт «Тушино 2018» официальный сайт «Тушино 2018» 1 из 2

Кстати, за счет всех плюсов цены на квартиры здесь постоянно растут. Например, в августе 2020 года купить однокомнатную квартиру на «вторичке» можно было за 7,7 миллиона рублей, что на 10% выше по сравнению с июлем 2020. Стоимость аренды однокомнатной квартиры – в среднем 33 тысячи рублей.

А вот цены на «однушки» в новом ЖК «Город на реке» («Тушино 2018») с видами на Москву-реку начинаются от 9,9 миллиона рублей за квартиру площадью в 38 квадратных метров.

Мария с мужем, которые рассматривали этот жилой комплекс для покупки квартиры, в итоге сделали выбор в пользу более экономичного ЖК в другом районе. «Мой муж все детство провел на «Тушинской», это его любимый район. Когда родился ребенок, какое-то время мы жили тут и подумывали о покупке квартиры. Но брать в ипотеку такое дорогое жилье слишком накладно», - рассказала она.

А вот старожилы не хотят никуда переезжать, даже если бы могли выбирать любой район столицы. «Никуда не перееду! Я родился здесь, и дети мои, и внуки тоже здесь живут и будут жить здесь», - заключает Юрий.

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