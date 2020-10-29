РИАМО - 29 окт. В столице обсудят меры государственной поддержки креативных индустрий, вопрос развития креативных индустрий очень важен для Москвы и России в целом, сообщил журналистам заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

«Мы живем в XXI веке, мы должны развивать креативную экономику. <...> Мы будем очень серьезно думать над внесением изменений в законодательство города Москвы и в законодательство Российской Федерации. Мы будем вместе с правительством Москвы думать о мерах государственной поддержки креативных индустрий, в том числе в рамках обсуждения бюджета города Москвы, который будет в ближайшее время внесен в Московскую городскую думу», - сказал Орлов.

Он подчеркнул, что вопрос развития креативных индустрий очень важен для Москвы и России в целом.