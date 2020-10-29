РИАМО - 29 окт. Депутаты Московской областной думы на очередном заседании приняли закон, устанавливающий базовый размер арендной платы на земельные участки в регионе в 2021 году, передает корреспондент РИАМО.

«В следующем году прогнозируемый индекс потребительских цен в среднем составит четыре процента, решено поддержать арендаторов. Повышения базового размера арендной платы не будет, оставляем ее на уровне 2020 года», — сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова добавила, что принятие закона не потребует дополнительных расходов и не повлечет изменений доходов консолидированного бюджета региона от аренды земельных участков.

Ранее Адигамова сообщила, что за прошедшую неделю городские округа Подмосковья предоставили арендаторам отсрочку еще на 5 миллионов рублей. Общая сумма отсроченных платежей за аренду областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель превысила 310,3 миллионов рублей.