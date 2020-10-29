РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 окт. В Домодедове полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении иномарки, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный повредил ее автомобиль на стоянке в поселке санатория «Подмосковье». Злоумышленник начертил на кузове крест и оторвал алюминиевую тормозную трубку. Кроме того, он бросил камень в окно и помял профиль балконного остекления ее квартиры. Сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен 29-летний житель Кировской области», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.