РИАМО - 29 окт. Региональные операторы «РТ-Инвест» представили рейтинг трех кластеров Подмосковья с самыми высокими показателями вывоза отходов, лидером стал Сергиево-Посадский кластер с показателем 13 миллионов кубических метров, говорится в сообщении пресс-службы «РТ-Инвест».

Второе место занял Рузский кластер с 11 миллионами кубических метров отходов. Тройку лидеров замыкает Каширский кластер, откуда было вывезено 9 миллионов кубометров отходов.

«Самые большие объемы зафиксированы в городских округах Домодедово, Ленинский, Коломна, Сергиево-Посадский, Мытищи, Королев, Одинцовский, Красногорск, Истра. Общий объем составил 33 миллиона кубометров, что сопоставимо с весом египетской пирамиды Хеопса», - говорится в сообщении.

В Сергиево-Посадский кластер входят 11 городских округов. С территории городского округа Мытищи «Региональный оператор» компании «РТ-Инвест» забрал на сортировку и дальнейшую переработку 2 миллиона кубометров отходов, из Сергиево-Посадского округа и Королева – по 1,6 миллиона.

С территории кластера «Каширского регионального оператора» с начала 2019 года вывезено 9 миллионов кубометров отходов. Из них показатель Домодедова - 2 миллиона кубометров, Ленинского округа и Коломны – по 1,5 миллиона.

В кластере «Рузского регионального оператора» больше всего вывезенных отходов у Одинцовского городского округа - 3,5 миллиона тонн. Далее идет Красногорск – 2,3 миллиона тонн. Также в тройку лидеров вошла Истра – 1,8 миллиона.