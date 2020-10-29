РИАМО - 29 окт. Депутаты Московской областной думы приняли решение о вручении высшей награды регионального парламента директору Дома культуры «Гармония» в Воскресенске Владимиру Кондрашову, передает корреспондент РИАМО.

Кондрашову присвоен знак «За верность Подмосковью».

Соответствующее постановление подписал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании регионального парламента.

Почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» – высшая награда областного парламента. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.