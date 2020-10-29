РИАМО - 29 окт. Первый канал собирается подать в суд на актера Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и главу «Коммунистов России» Максима Сурайкина за то, что они раскритиковали популярное телешоу «Голос», сообщает Газета.ru.

На телеканале заявили, что такой шаг для них беспрецедентный, добавив, что эти люди используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ.

«Безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу выдумки, выдавая их за факты», — говорится в сообщении.

На канале отметили, что репутация шоу для них значит очень многое, поэтому его будут защищать от несправедливых обвинений и лжи.

«Мы с уважением относимся к конструктивной критике, однако господами Садальским, Соседовым и Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — говорится в сообщении.

Споры вокруг телевизионного шоу начались после выступления 18-летней дочери ведущего Первого канала Александры Будниковой.​ Сурайкин, Соседов и Садальский заявили, что победу на конкурсе могут одержать только «блатные» дети, а также назвали девушку «очередной дочерью певицы Алсу».