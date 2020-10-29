РИАМО - 29 окт. Для активного развития креативных индустрий в России необходимо разработать законодательную базу, сообщила журналистам глава комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.

«Мы, конечно, пользуемся нормативными терминами: «креативная деятельность», «креативная индустрия», «креативная инфраструктура» и «креативный кластер», но они нигде не закреплены», — отметила Святенко.

По ее словам, важно определить полномочия органов государственной власти, а также вопросы участия органов местного самоуправления в этой сфере.

Она добавила, что в Москве необходима выработка региональной стратегии развития креативных индустрий.