РИАМО - 29 окт. Более 80 обращений поступило от жителей Московской области по месту желаемого расположения электрозарядных станций, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Итоги опроса будут подведены 1 ноября. Каждый пользователь или владелец электрокара, заполнивший анкету, получит обратную связь. Всего планируется установить более 40 новых станций по желанию жителей Подмосковья уже в ближайший год.

«Чтобы зарядку поставили, к примеру, вблизи дома или работы необходимо перейти по ссылке и подробно заполнить форму, указав данные для обратной связи, а также адрес и координаты GPS, где владелец электромобиля хотел бы заряжать электромобиль: https://forms.gle/e8SmwbR1HXM7BSc97», - говорится в сообщении.

Опрос по расположению в Подмосковье зарядных станций также можно пройти на «Добродел», он создан для удобства пользователей портала: https://dobrodel.mosreg.ru/polls/272.

«На сегодняшний день в перспективе электрозарядная инфраструктура Московской области будет состоять из более чем 250 объектов ЭЗС. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом современной городской среды», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Для транспорта нового поколения в Подмосковье появилось 187 зарядных станций. Совместно с АО «Мособлэнерго» осуществлены мероприятия по установке в общей сложности 182 электрозарядных станций включая «Умные опоры» на территории 22 муниципальных образований Московской области. Также в рамках установки быстрых ЭЗС на территории Московской области были размещены первые 5 станций «fastcharge» 50 киловатт (быстрые зарядки). Проводятся работы по установке еще 25 ЭЗС, встроенных в «Умные опоры». Одновременно с этим был проведен конкурс на закупку 40 стационарных отдельно стоящих ЭЗС, их уже устанавливают в регионе.