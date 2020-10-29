РИАМО - 29 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщает Газета.ru.
По его словам, все эти факторы создают крайне серьезные трудности для медицинской сферы в стране.
За весь период пандемии в России выявили 1 581 693 случая коронавируса. Умер 27 301 человек с коронавирусом, вылечился 1 186 041 пациент. С 28 октября в стране ввели всеобщий масочный режим.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.
- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,
- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.
- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.
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