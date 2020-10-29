РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. В городском округе Люберцы подрядные организации до конца 2020 года отремонтируют 22 участка тротуаров протяженностью почти 3 километра, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в 2020 году будет отремонтировано 22 участка тротуаров протяженностью 2,7 километра площадью 5 879,1 квадратных метра. В текущем году уже выполнены работы по ремонту на 21 участке тротуаров общей площадью 5 127,6 квадратных метра. До конца 2020 года будет выполнен ремонт участка тротуара по улице 3-е Почтовое отделение вдоль дома № 70, площадь составит 751,5 квадратных метра», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в границах городского округа Люберцы работы по содержанию автомобильных дорог осуществляют восемь подрядных организаций. По состоянию на 1 октября 2020 оцифрована и принята в работу 3 151 яма. Ликвидировано 3 125 ям. В работе - 26 ям.