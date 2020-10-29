РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 окт. 15 школьников и студентов из подмосковного Красногорска принимают участие в чемпионате профессионального мастерства людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Чемпионат профессионального мастерства людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал 28 октября. В четверг – второй соревновательный день. На базе Красногорского колледжа открыта площадка чемпионата в восьми компетенциях. В этом году из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки мероприятие проходит в очно-дистанционном формате. К конкурсу в режиме онлайн подключаются конкурсанты из Щелкова, Дмитрова, Дубны, Сергиево-Посада и других городов.

«Соревнования проходят под девизом «Все мы разные, но права у нас равные!». В региональном этапе чемпионата принимают участие 15 школьников и студентов из Красногорска», – говорится в сообщении.

По итогам первого соревновательного дня в компетенции «Веб – разработка» (программирование) победителем стал студент 3 курса Красногорского колледжа Павел Смилык.

В четверг участники соревнуются пяти компетенциях – «Социальная работа», «Веб-персонажи анимации», «Дизайн плаката», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности» и «Сборка-разборка электронного оборудования».

«На площадке может присутствовать только главный эксперт и технический эксперт на случай неполадок с аппаратурой. Конкурсные задания ребята скидывают в облачное хранилище и после этого эксперты имеют к нему доступ для проверки и оценивания всех модулей» - сказала главный эксперт по компетенции «Разработчик приложений дополненной и виртуальной реальности» Евгения Рыжова.

Имена победителей определят уже в четверг вечером. Лауреаты областного этапа примут участие в национальном чемпионате в Москве в ноябре.