РИАМО - 29 окт. Согласована проектная документация на строительство трехэтажного учебного корпуса в Беговом районе столицы, где разместятся 200 школьников и столько же дошкольников, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В учебном корпусе появятся кабинеты иностранного языка, моделирования технической игрушки, а также восемь универсальных классов. Начальная школа обеспечит обучение с первого по четвертый класс в двух параллелях. Помимо этого в составе блока начальных классов были предусмотрены помещения для группы продленного дня и игровая с возможностью организации мест для сна первоклассников.

«В образовательном учреждении разместится начальная школа, рассчитанная на 200 мест, а именно 8 классов, и дошкольное отделение на 200 мест с возможностью обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В составе блока разместится спортивный зал с раздевалками, инвентарной, а также инструкторской, который сможет трансформироваться в актовый благодаря телескопической системе кресел. В рамках реализации проекта запланировано разместить центр информации, который включит в себя зону читательских мест, учительский сектор и медиатеку.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, за последние годы в городе было построено около 400 зданий для системы образования: это школы и детские дошкольные учреждения. Проекты строящихся московских школ отвечают современным стандартам по безопасности и надежности, требованиям по оснащенности. Они направлены на комфортное обучение и всестороннее развитие маленьких и юных москвичей», – отметил Леонов.

Детский сад рассчитан на 8 групп, где две – дети младшего возраста, две – дети от четырех до пяти, еще две – дети подготовительного возраста и оставшиеся – дети старшего возраст. Каждая группа включит в себя по 25 детей. Для дошкольников будет организована кружковая, залы для физкультуры и музыки.

Проект предусматривает и создание медицинского блока, где разместятся кабинеты психолога и логопеда, административные, а также санитарно-бытовые помещения.

На территории появится восемь групповых площадок, будут установлены навесы, площадки для хранения колясок, спорта и отдыха, дорожка с ямой для прыжков в длину.