РИАМО - 29 окт. Каждое воскресенье с 1 ноября между станциями Реутово и Балашиха с утра и до 17:10 не будет движения поездов из-за строительства второго пути на этом участке, для удобства пассажиров будут ездить компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Первый поезд отправится от станции Москва Курская в 16:45, а из Балашихи - в 17:46. <…> Электропоезда отправлением в 5:39, 6:34 с Курского вокзала проследуют до Железнодорожной вместо Балашихи. Ряд поездов проследует от Железнодорожной (вместо Балашихи) до Курского вокзала и отправится в 8:15, 11:10 и 12:19», — говорится в сообщении.

Поезд Железнодорожная – Курский вокзал отправлением в 11:10 будет следовать на 10 минут позже.

Поезд отправлением из Фрязева в 11:38 проследует только до Железнодорожной вместо Курского вокзала.

Для удобства пассажиров между станциями Реутово и Балашиха назначены компенсационные автобусы. Они будут останавливаться у платформ Горенки и Стройка. Отправление от станции Балашиха будет в 40 минут каждого часа с 6:40 до 16:40, а от станции Реутово – в 10 минут каждого часа с 7:10 до 17:10.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.