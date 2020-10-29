РИАМО - 29 окт. Депутаты Московской областной думы выступили с законодательной инициативой, которая может наделить контрольные органы субъектов страны в сфере государственных и муниципальных закупок правом составлять административные протоколы, в случае повторного нарушения сроков оплаты товаров и услуг, передает корреспондент РИАМО.

«Мера необходима для пресечения злоупотреблений со стороны заказчиков, продолжающих нарушать порядок и сроки оплаты по контрактам, несмотря на то, что они уже были привлечены к административной ответственности. Это приводит к тому, что у поставщиков образуются долги по оплате труда и налоговым платежам», - сказал председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

Он добавил, что на сегодняшний день такие полномочия имеют только должностные лица федерального антимонопольного органа. Органы же субъектов рассматривают административные дела в случае только первого нарушения.

Таким образом, региональные органы имеют всю необходимую информацию по рассматриваемым делам. В случае повторного срыва срока оплаты, они смогут быстрее воспользоваться этой информацией.

Проект закона направят в Госдуму.