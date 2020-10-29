РИАМО - 29 окт. Срок службы современных столичных дорог и тех, которые на текущий момент строятся, оценили в 120-150 лет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Качественное покрытие дорог позволяет сократить частоту проведения работ по их ремонту, а также количество перекрытий во избежание сброса скорости на сложном участке.

«Сейчас в Москве строят дороги с большим временным заделом на их использование. И проектирование, и выбор материалов и технологий, и сама работа «в полях» – все эти этапы нацелены на максимальное повышение срока их эксплуатации. Для современных дорог это 120-150 лет. Плюс, конечно, периодическая замена асфальтового покрытия», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

За последние 10 лет в Москве было возведено свыше тысячи километров дорог. Вместе с тем за это время возвели 248 пешеходных переходов, а также 292 моста, тоннеля и эстакады.

По данным за последний год, в столице построили 98,6 километра дорог, 17 пешеходных переходов и 20 мостов, тоннелей, эстакад.