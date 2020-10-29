РИАМО - 29 окт. Более 10 тысяч заявок по доставке дров выполнили в столице за месяц, дрова доставляют для тех москвичей, кто находится на самоизоляции на даче, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Дрова привозят пожилым гражданам и москвичам с хроническими заболеваниями в рамках исполнения поручения мэра столицы.

«Ежедневно городские службы выполняют примерно 350-400 заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы», - сказал Бирюков.

Дрова доставляются по льготным ценам.

Для оформления заявки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.