РИАМО - 29 окт. Федеральная программа по обучению жителей, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, реализуется в Реутове на базе центра опережающей профессиональной подготовки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Уже порядка 2 тысяч человек — выпускники, безработные и те, кто находится под риском увольнения, — начали обучаться востребованным специальностям. Всего до конца года на базе подмосковного центра обучатся порядка 4 тысяч человек», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, обучение ведется как очно — на площадках профессиональных образовательных организаций, — так и с применением дистанционных технологий.

«Это хорошая возможность для жителей, попавших в трудную ситуацию с работой в связи с пандемией, овладеть дополнительными компетенциями и реализовать себя в новой профессии. Это совершенно бесплатно», — добавила Каклюгина.

Министр подчеркнула, что для всех участников предлагается большой выбор современных образовательных программ. Обучение проводится на площадках, организованных по международным стандартам WorldSkills.

Программа профессиональной поддержки граждан, пострадавших от пандемии Covid-19, разработана министерством просвещения РФ, Рособрнадзором, Рострудом и союзом «Ворлдскиллс Россия».