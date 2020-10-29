РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. С начала 2020 года в городском округе Люберцы завершили строительство котельной в Малаховке, а также реконструировали два тепловых объекта – на улице Гоголя и на Комсомольском проспекте, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За девять месяцев 2020 года завершены работы по строительству котельной в Малаховке в микрорайоне МЭЗ с увеличением мощности более чем в два раза. Котельная обеспечивает тепловой энергией 10,5 тысячи жителей, три школы, детский сад и поликлинику», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что реконструировали котельную по адресу: Люберцы, улица Гоголя, дом № 2, строение 1. Ее мощность увеличили до 14,405 мегаватта. Она обеспечивает тепловой энергией 3 974 человека в 23 многоквартирных домах.

Также реконструировали котельную в Люберцах на Комсомольском проспекте с увеличением ее тепловой мощности с общей максимальной тепловой нагрузкой 5,2 мегаватта. Котельная обеспечивает тепловой энергией 2 089 человек в четырех МКД и один детсад.