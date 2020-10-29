РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 окт. Школьники из подмосковного Красногорска примут участие во всероссийском открытом уроке в рамках форума профориентации «Проектория», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Команда школьников МБОУ СОШ №18 Красногорска приглашена к участию в Большом открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория», который состоится 30 октября в 11:00», – говорится в сообщении.

Ранее на образовательном дистанционном дне форума ребята представили одно из самых ярких решений кейсового задания в своем направлении.

Проект красногорских школьников «Бессмертный космический полк на орбите» предполагает создание онлайн и оффлайн концепта о выдающихся деятелях космической отрасли, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Предполагается, что в проект будут вовлечены музей космонавтики восемнадцатой школы и другие школьные музеи страны. Кроме того, 9 мая 2021 года планируется трансляция «Космического бессмертного полка» с борта МКС.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория» проводится по распоряжению президента РФ с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

«В 2018 и 2019 годах детские проектные команды МБОУ СОШ №18 достойно представляли Красногорск на ярославской арене, где традиционно проводится форум. Педагог школы Виктория Шалункова дважды становилась победителем педагогического конкурса «Авторские уроки будущего», проводимого в рамках форума, и с 2019 года является официальным амбассадором «Проектории», – отмечается в материале.

В 2020 году форум проводят с 26 по 30 октября в цифровом формате по шести тематическим направлениям. Трансляция с проектной площадки МБОУ СОШ №18 будет проходить в группе «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» и на официальной платформе форума.