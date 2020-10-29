РИАМО - 29 окт. Новостройку на 540 квартир по программе реновации жилфонда в столичном районе Бабушкинский планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Новый дом будет расположен на улице Осташковская, владение 9/2. Общая площадь квартир в нем составит более 31,8 тысячи квадратных метров.

«Сейчас идет разработка котлована, ограждение стен под фундамент и армирование вертикальных конструкций подземного паркинга», — сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На первых этажах новостройки разместят аптеки, кафе, магазины и различные сервисы. Дом оборудуют охранными системами, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Территорию возле дома благоустроят и озеленят. Также появится детская и спортивная площадки, площадка для отдыха взрослых.

По словам Загрутдинова, в Бабушкинском районе новые квартиры получат жители 93 домов, для начала переселения подобраны 11 стартовых площадок. Также будут возведены два детсада, две школы, ФОК с бассейном, два центра госуслуг и досуговый центр.