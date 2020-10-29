РИАМО - 29 окт. В Подмосковье и столице 3 ноября днем воздух прогреется до плюс 7-12 градусов, что близко к рекордному для этого дня значению температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ночью 3 ноября будет плюс 4-9 градусов тепла.

«Интересно, что абсолютный максимум этого дня (3 ноября – ред.) составляет 12,5 градусов и принадлежит он 1938 году», — говорится в сообщении.

Первого и второго ноября ожидаются небольшие дожди. 1 ноября ночью в столице будет плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - 0 - плюс 5. Днем в Москве - плюс 5-7 градусов, по области - плюс 3-8 градусов. 2 ноября ночью температура составит плюс 1-6 градусов, днем — плюс 4-9 градусов.