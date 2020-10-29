РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В подмосковном Подольске в 2020 году 707 многодетных семей получили выплаты на обучающихся на приобретение школьной формы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, один раз в год.

«Заявление о назначении выплаты на обучающегося можно подать не позднее 5 декабря текущего календарного года. В 2020 году 707 многодетных семей Подольска получили выплату на обучающегося на приобретение школьной формы на 2 121 ребенка», — сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Для получения выплаты многодетные родители должны в Подольское управление социальной защиты населения представить справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе. Подать заявление можно также через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

В 2020 году в Подмосковье выплату на школьную форму оформили 37 910 детей из многодетных семей на общую сумму 113,7 миллиона рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей.