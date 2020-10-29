РИАМО - 29 окт. От 800 тысяч до 1 миллиона человек в столице работают в сфере креативных индустрий, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кирилл Ильичев.

«Если брать общий подход<...> около 800 тысяч человек и даже порядка миллиона людей заняты именно в креативных индустриях», - сказал Ильичев.

Он добавил, что Москва уже приступила к поддержке креативных индустрий.