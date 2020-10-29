РИАМО - 29 окт. Известная российская супермодель Наталья Водянова предстала перед публикой в неожиданном образе, передает Федеральное агентство новостей.
«Модель мирового масштаба доказала, что не забывает о русских корнях. На новом фото в Instagram Водянова сидит в автомобиле в платочке и очках», - говорится в сообщении.
На фото на девушке надет свитер с высоким горлом и пуховик.
«Матрешка в пути», — написала супермодель, пожелав поклонникам удачной недели.
Данный образ высоко оценили фанаты Водяновой.
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