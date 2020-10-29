РИАМО - 29 окт. На выборах в Государственную думу РФ в 2021 году в столице сохранится тотальное видеонаблюдение на избирательных участках, сообщил председатель Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.
Он также отметил, что наблюдатели будут координироваться между собой, наблюдатели от Общественной палаты будут координироваться с наблюдателями от кандидатов партий.
На сегодняшний день видеонаблюдение за ходом голосования работает во время выборов разных уровней практически во всех регионах России.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии