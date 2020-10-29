РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Для обработки автомобильных дорог в зимний период в городском округе Люберцы заготовили уже более 12 тысяч тонн пескосоляной смеси (ПСС), сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Люберцах идет подготовка к зимнему содержанию автомобильных дорог. Уже заготовлено 12 259 тонн пескосоляной смеси, это составляет 81,2% от нужд городского округа. Потребность в ПСС на весь зимний сезон - примерно 15 098 тонн. До конца текущего года будет завезено еще 2 839 тонн», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в зимнем содержании автомобильных дорог будет задействовано 89 единиц специализированной техники и 149 дорожных рабочих.