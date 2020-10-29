РИАМО - 29 окт. Прототип приложения «Мобильный наблюдатель», которое понадобится наблюдателям за ходом голосования в Москве и коммуникации между ними, разработают к 1 марта, сообщил председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

«Срок предоставления прототипа приложения «Мобильный наблюдатель» — 1 марта. <...> И мы первого марта обязательно тестируем его, смотрим, чего не хватает», - сказал Венедиктов в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы, которые посвящено подготовке к проведению электронного дистанционного голосования на выборах депутатов Госдумы.

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва запланировано провести в единый день голосования 19 сентября 2021 года.