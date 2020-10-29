РИАМО – 29 окт. Препарат «Фавипиравир», созданный для лечения коронавируса, в четверг получил постоянную регистрацию в России, сообщает kp.ru.

«Получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», - сказал замглавы министерства здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Он также напомнил, что по ускоренной процедуре были допущены к обращению препараты и для профилактики - вакцины, и для противовирусной терапии, не только «Фавипиравир», но «Ремдесивир», а также «Левилимаб» для купирования цитокинового шторма.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что «Фавипиравир» будут выписывать в Подмосковье для лечения пациентов на дому. Заболевшие обеспечиваются препаратом на бесплатной основе, но только по решению врача. ​

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