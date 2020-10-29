РИАМО - 29 окт. Для ряда микрорайонов в Хорошево-Мненивках утвердили проекты планировки территорий, по которым построят 17 объектов социального назначения, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Для девяти микрорайонов Хорошево-Мневников разработаны три проекта планировки территории. Жилая застройка кварталов реновации будет обеспечена 17 социальными объектами, среди них школы, детские сады и объекты спорта и здравоохранения», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В 79 микрорайоне запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а также школы и детского сада, рассчитанных на 200 и 150 мест соответственно.

В микрорайонах 83, 84, 85 и 86 предполагается строительство двух детских садов, оба рассчитаны на 150 мест, пары школ на 450 и 400 мест, дошкольного образовательного учреждение на 300 человек с бассейном и дополнительный корпус к уже существующей школе на 250 мест по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом №58, корпус 2. В планах также значатся культурно-досуговый центр, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«На территории микрорайонов 74, 77, 80 и 81 проектом планировки территории намечено возведение школы с пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном на 200 мест, детского сада на 150 малышей, центра социального обслуживания, детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену и школы искусств (художественное и музыкальное отделения)», – говорится в сообщении.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Под нее попадают около одного миллиона москвичей. В рамках программы необходимо расселить 5,17 тысячи домов. Перечень для ее реализации был сформирован из 464 «стартовых» площадок.