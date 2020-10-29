РИАМО - 29 окт. Специалисты Роспотребнадзора в ходе исследования выявили коронавирусы у летучих мышей в России, на сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса, передает РИА Новости.
Роспотребнадзор начал исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей в РФ в конце августа. Это исследование призвано помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.
По ее словам, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные. Например, лисы и ежи также могут быть переносчиками опасных для человека вирусов.
Исследование коронавирусов у летучих мышей в РФ продлится еще порядка двух лет.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,
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