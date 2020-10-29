РИАМО - 29 окт. Специалисты Роспотребнадзора в ходе исследования выявили коронавирусы у летучих мышей в России, на сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор начал исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей в РФ в конце августа. Это исследование призвано помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — сказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

По ее словам, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные. Например, лисы и ежи также могут быть переносчиками опасных для человека вирусов.

Исследование коронавирусов у летучих мышей в РФ продлится еще порядка двух лет.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.