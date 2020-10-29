РИАМО - 29 окт. В Подмосковье могут установить штрафы для компаний за нарушение расчетов оплаты ЖКХ в частном секторе, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Эту возможность обсудили на заседании в комитете Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Депутаты обсудили предложение правительства страны внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса РФ. По словам председателя комитета Игоря Коханого, сейчас, если компания нарушает порядок расчета платы, то ее можно привлечь к ответственности.

«Считаем, что это важное изменение, мы его поддержали. Предлагаемое регулирование позволит обеспечить защиту прав и законных интересов собственников, проживающих в частных домах или части жилого дома», - добавил Коханый.

Штраф составляет 50% величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить. Такой закон действует с 2018 года. Однако применить его не могут жители частного дома.

Законопроектом предлагается распространить закон на данную категорию граждан.