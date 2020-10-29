РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. Оборот компании по контрактному производству косметических средств «ФДА Компани» из поселка Малаховка подмосковных Люберец составляет порядка 40 миллионов рублей за полгода, сообщила креативный директор компании Радмила Ваянова.

В четверг глава горокруга Владимир Ружицкий посетил «ФДА Компани», пообщался с сотрудниками и руководством.

«ФДА Компани» - это стартап, мы существуем больше двух лет. Компания является контрактной производственной площадкой косметической продукции, мы производим ее для крупных брендов премиум-класса, например, продукция нашего производства стоит на полках ЦУМа, и для профессиональных брендов»,- сказала Ваянова.

Она добавила, что, в частности, компания производит средства по уходу за волосами, для шугаринга, кислотные пилинги не фармсегмента и другие.

В компании сейчас работают около 35 человек - квалифицированные сотрудники из Люберец. Компания продолжает расти.

«Осмотрел производство, оно мне понравилось. Организовали бизнес две талантливые девушки. Мы будем им помогать развиваться с участием нашей торгово-промышленной палаты. У нас также есть программы помощи бизнесу со льготами и субсидиями, все вопросы с руководителями обсудили и будем плотно работать», - заключил Ружицкий.