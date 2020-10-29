РИАМО – 29 окт. Вылечившийся от коронавируса актер Гоша Куценко обратился к россиянам в своем Instagram после того, как вылечился от коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить» – написал Куценко.

Он призвал людей носить маски и отметил, что при коронавирусной инфекции возникает «особая пневмония», и доверия заслуживают только специалисты.

Актер привел в пример Китай. Там благодаря соблюдению «элементарной дисциплины» удалось добиться сильного снижения заболеваемости.​

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

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