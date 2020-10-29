РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 окт. Мусор с контейнерной площадки на улице Королева в поселке Нахабино подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил о навале мусора на контейнерной площадке возле дома №5 по улице Королева.

«Уважаемый гражданин! Спасибо за ваше обращение по вопросу вывоза отходов. По указанному вами адресу вывоз отходов осуществлен», – ответил исполнительный директор ООО «Рузский регоператор» Иван Козлов.

Он добавил, что по графику твердые коммунальные отходы должны вывозить ежедневно, раздельно накопленные – раз в три дня.

«Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке УК», - отметил Козлов.

Он также подчеркнул, что за соблюдение чистоты на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории несет ответственность балансодержатель.