РИАМО - 29 окт. Горячая линия для людей с нарушением слуха появилась в столице, «неголосовые» сервисы значительно ускорят получение помощи инвалидами по слуху, сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все заявки будут поступать непосредственно в центр, а не через волонтеров, как это было раньше. Для получения социальной помощи нужно позвонить по номеру: 8(495)870-45-09.

«На горячей линии будут работать операторы, владеющие техникой сурдоперевода. Центр особенно важен сегодня, когда москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома», — отметила Ракова.

Уже запущена работа собственных «неголосовых» каналов в WhatsApp по телефону: 8 (926)870-44-44 и чат-Telegram «GovoriRukami». Теперь оформить заявку на доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости и дров можно будет сразу у сотрудников центров социального обслуживания.

Также инвалиды по слуху смогут отправить свой запрос на электронную почту: GovoriRukami@mos.ru.